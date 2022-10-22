Авторка дизайну трьох останніх iPhone йде з Apple. Це може вплинути на майбутні візуальні рішення

Очільниця промислового дизайну Apple Еванс Хенкі йде з компанії після трьох років на посаді, але хто її замінить — поки невідомо.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву представників Apple.

Хенкі очолила відділ у 2019 році, замінивши на посаді Джоні Айва, який свого часу зробив пристрої компанії та їхнє ПЗ найбільш впізнаваними у світі. Хенкі відповідала за більшість розробок у відділі промислового дизайну. Під її керівництвом Apple випустила iPhone 12, 13 і 14, а також MacBook із процесором M1.

Bloomberg пише, що відставка Хенкі може вплинути на майбутні дизайн-рішення компанії.