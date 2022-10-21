Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 6482 про добровільний військовий облік для жінок.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Відповідно до закону, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідним військовим обліковим фахом із переліку, затвердженого Міністерством оборони, і придатні до проходження військової служби, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням.

Водночас жінки, які мають медичну спеціальність або професію, як і раніше, зобовʼязані стати на військовий облік.