У Миколаєві викрили мережу російських агентів — її ватажка затримали на нараді в мера

Служба безпеки в Миколаєві викрила мережу російських агентів. Її ватажка — очільника місцевого комунального підприємства — затримали під час наради в мера міста.

Про це пише пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали начальника комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба».

«Встановлено, що зловмисник «здавав» ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних сил України, СБУ, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників», — йдеться в повідомленні.

Також він збирав розвідувальні дані про дислокацію та маршрути пересування українських військових. Ще одне завдання — інформувати росіян про стан критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювалися під час нарад у місті.

«Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих і ще двох мешканців міста, серед яких старший оперуповноважений районного управління поліції. Задокументовано, що всі вони мають прокремлівські погляди і неодноразово підтверджували це в особистих розмовах та «дописах» у соцмережах», — зазначили в СБУ.

Крім цього, СБУ встановила особу працівника російських спецслужб, який координував діяльність чиновника з окупованого Херсону.