Netflix опублікував трейлер пʼятого сезону серіалу «Корона». Премʼєра відбудеться на стримінговому сервісі 9 листопада.

У новому десятилітті королівська сім’я стикається, можливо, із найсерйознішим зі своїх викликів: необхідністю довести свою релевантність у Британії 90-х років. Діана та Чарльз ведуть медійну війну, і у фундаменті королівського дому з’являються перші тріщини.

Зірковий склад для нового сезону:

Елізабет Дебікі — у ролі принцеси Діани;

Імельда Стонтон — королева Єлизавета II;

Леслі Менвілл — принцеса Маргарет;

Джонатан Прайс — принц Філіп;

Домінік Вест — принц Чарльз.

Netflix

Серіал «Корона» розповідає історію британської королівської сім’ї з того часу, коли Єлизавета ІІ вийшла заміж за принца Філіпа у 1947 році. Події в ньому розгортаються у хронологічному порядку: перший сезон змальовує ранні роки правління королеви, другий закінчується народженням принца Едварда, а третій описує життя монаршої родини у 1964—1976 роках. У фокусі четвертого сезону було весілля принца Чарльза і принцеси Діани, народження їхніх дітей, а також конфлікт Єлизавети ІІ із тогочасною прем’єркою Великої Британії Маргарет Тетчер.