Збитки України від російського вторгнення сягнули $127 мільярдів

Збитки України від повномасштабного вторгнення росії сягнули понад $127 мільярдів.

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE).

Протягом літа росія завдала збитків на понад $31 млрд. Найбільше постраждала житлова інфраструктура — на $50,5 мільярда. Пошкоджено та зруйновано 135,8 тисячі приватних та багатоквартирних будинків.

На другому місці за обсягом збитків сфера інфраструктури — $35,3 мільярда. З них $26,6 мільярда — від прямого руйнування доріг, та $4,3 мільярда — збитки залізниці.