Росіяни вранці обстріляли ракетами Харків та Запоріжжя, є поранені та руйнування

У Харкові російські війська завдали удару по одному з місцевих підприємств. Поранення дістали шестеро людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Прильоти» по одному з підприємств Харкова. Попередньо, потрапляння в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території. Є руйнування», — зазначив він.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив, що внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранення отримали шестеро людей.

Ракетного обстрілу зазнало також місто Запоріжжя. Попередньо, від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста.

Детальну інформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнюють.