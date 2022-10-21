На окуповану Херсонщину прибули дві тисячі мобілізованих росіян

На тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибули до 2 000 мобілізованих росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«На тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2 000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих «банківських установ», підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу», — повідомляє штаб.