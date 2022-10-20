Хорватія долучилася до справи України проти росії про геноцид

Хорватія подала заяву на вступ до справи про геноцид, за якою Україна судиться з росією в Міжнародному суді ООН.
Про це заявили в МЗС Хорватії.
«Як держава-учасниця Конвенції про геноцид, Республіка Хорватія має право долучитися до розгляду справи та має намір представити своє тлумачення відповідних положень Конвенції про геноцид. У своїй заяві Хорватія зосереджується на тлумаченні статті IX Конвенції про геноцид і стверджує, що суд має юрисдикцію в цій справі», — зазначено в повідомленні.
Згідно зі статтею 63 Статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право долучитися до судового процесу. У цьому випадку пояснення, надане судом, буде однаково обовʼязковим і для них.
- 26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та про покарання за нього. Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в яких просила суд ООН наказати росії зупинити війну в Україні. Саме «геноцидом» населення окупованого Донбасу путін обґрунтовує російське вторгнення в Україну.
- До цього позову України вже офіційно долучилися Латвія, Литва, Нова Зеландія, Велика Британія, Німеччина, США, Швеція, Румунія, Франція, Італія, Польща, Данія, Ірландія, Фінляндія, Естонія, Іспанія, Австралія, Португалія, Австрія, Люксембург і Греція.
- Представник України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич в інтервʼю «Бабелю» розповів, що участь третіх країн у справі України проти росії про геноцид дозволить виступити в суді єдиним фронтом проти російської федерації.