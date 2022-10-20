UFU надасть тимчасово переміщеним українцям безкоштовне житло в 45 країнах Європи. Як подати заявку

United for Ukraine надасть безкоштовне житло в 45 країнах Європи українцям, які були змушені виїхати через повномасштабне російське вторгнення. Команда UFU разом із партнерами вже надала тимчасову домівку для 11 200 українців.

Наразі українські жінки з дітьми, які шукають тимчасове житло на термін від 7 до 30 днів, можуть заповнити форму на вебсайті United for Ukraine. Кінцевий строк розміщення — 31 грудня 2022 року.