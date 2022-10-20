НБУ покращив прогноз падіння ВВП України в цьому році та прогнозує зростання в наступних

Нацбанк України покращив прогноз падіння ВВП за результатами 2022 року. Там вважають, що він впаде на 32% в цьому році, але потім почне відновлюватися.

Про це пише пресслужба НБУ.

«Після глибокого спаду на початку війни економічна активність поволі відновлюється. Цьому сприяють подальше звільнення українських земель від російських окупантів, адаптація бізнесу до нових умов і робота «зернового» коридора. Натомість стримують відновлення економіки логістичні проблеми, руйнування потужностей підприємств, зниження реальних доходів громадян і нижчі показники сільського господарства», — йдеться в повідомленні.

Водночас у НБУ прогнозують зростання в наступні роки. У 2023—2024 роках економіка щороку відновлюватиметься поступово на рівні 4—5%. Ключовий прогноз для цього — послаблення безпекових ризиків із середини 2023 року. Тобто в НБУ вважають, що в середині 2023 року бойові дії майже повністю припиняться.

Також у Нацбанку вважають, що інфляція під кінець 2022 року підвищиться до 30%. Наступного року вона має бути меншою за 21%, а ще через рік впасти нижче 10%.