В Індонезії заборонили продаж усіх сиропів від кашлю. В країні за незʼясованих обставин померли 99 дітей

Індонезія припинила продаж усіх сиропів та рідких ліків після смерті майже 100 дітей та незрозумілого різкого зростання кількості випадків гострого ушкодження нирок.
Про це пише CNN.
Заборону запровадило міністерство охорони здоровʼя. Вона діятиме, доки влада не завершить розслідування щодо незареєстрованих медичних сиропів, у яких можуть бути токсичні інгредієнти.
Речник Міністерства охорони здоровʼя Мохаммад Сіахріл заявив, що йде розслідування щодо 99 смертей та 206 випадків гострого ураження нирок у дітей, переважно, віком до 6 років.
«Як запобіжний захід міністерство попросило медпрацівників у закладах охорони здоров’я тимчасово не виписувати рідкі ліки чи сироп. Ми також просимо, щоб аптеки тимчасово припинили продаж безрецептурних рідких ліків або сиропів до завершення наших розслідувань», — сказав він.
Міністр охорони здоров’я Індонезії Буді Гунаді Садікін 20 жовтня заявив, у сиропах, знайдених у будинках деяких пацієнтів, знайшли етиленгліколь і діетиленгліколь. Ці речовини зазвичай містяться в таких продуктах, як антифриз, фарби, пластик і косметика. У сиропах їх не повинно бути.
- На початку жовтня Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) застерегла від використання низки сиропів від кашлю індійського виробництва, які повʼязують зі смертю 66 дітей у Гамбії.
- Про ситуацію стало відомо після того, як наприкінці липня медичні органи в Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до пʼяти років. Відтоді уряд країни призупинив використання всіх сиропів із парацетамолом і закликав людей використовувати замість них таблетки.
- Агентства з харчових продуктів і ліків Індонезії заявило, що сиропи, які використовувалися в Гамбії, були недоступні у їхній країні.