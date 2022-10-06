ВООЗ застерегла від низки індійських сиропів від кашлю, з якими повʼязують смерть понад 60 дітей в Гамбії

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) застерегла від використання низки сиропів від кашлю індійського виробництва, які повʼязують зі смертю 66 дітей у Гамбії.

Про це пише BBC.

У ВООЗ додали, що препарати виготовила індійська компанія Maiden Pharmaceuticals, яка не надала гарантій щодо їхньої безпеки. Ідеться про такі препарати, як Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrop, Makoff Baby Cough Syrop і Magrip N Cold Syrop. Вони потенційно повʼязані з гострими ушкодженнями нирок і 66 смертями дітей.

ВООЗ зазначила, що ці сиропи виявили в Гамбії, але «можливо, вони були поширені через неофіційні ринки в інші країни або регіони». Організація попередила, що їх використання може призвести до серйозних наслідків або смерті, особливо серед дітей.

Про ситуацію стало відомо після того, як наприкінці липня медичні органи в Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до пʼяти років. Відтоді уряд країни призупинив використання всіх сиропів із парацетамолом і закликав людей використовувати замість них таблетки.