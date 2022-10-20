МОЗ розповів про симптоми контузії від вибуху. Як надати першу допомогу постраждалому?

Міністерство охорони здоровʼя опублікувало рекомендації у разі отримання контузії від вибухової хвилі.

«Головне – запамʼятайте: навіть якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень, це не означає, що вона не травмована. За контузії до «звичайного» струсу мозку може додатись ураження слухового та вестибулярного апарату», — повідомили в міністерстві.

Симптоми у разі контузії від дії вибухової хвилі:

дезорієнтованість;

непритомність на короткий термін — від кількох секунд до 30 хвилин;

нудота і блювання;

сильний головний біль;

проблеми зі слухом та/або зором;

погіршення памʼяті або амнезія;

зміна психоемоційного стану.

У разі наявності хоча б кількох із наведених симптомів необхідно терміново звернутися по медичну допомогу. В очікуванні медичної допомоги можна надати людині, яка постраждала, першу допомогу:

якщо постраждалий непритомний – необхідно забезпечити вільне дихання через виведення нижньої щелепи. При цьому потрібно намагатися обмежити рухи у шийному відділі хребта. У людини також може бути блювання;

спробувати очистити порожнину рота від сторонніх предметів, які могли потрапити туди під час вибуху й заважають прохідності дихальних шляхів;

звільнити груди і шию від одягу, якщо він стискає та заважає постраждалому вільно дихати.

Якщо постраждалий не дихає, необхідно розпочати базові реанімаційні заходи до приїзду медиків: натискання на грудну клітку і, за можливості, штучну вентиляцію легень у співвідношенні 30:2.

У МОЗ також пояснили, що сам по собі струс мозку від вибухової хвилі не смертельний. Зазвичай можливе швидке відновлення, звісно, за умови, що пацієнт суворо дотримується рекомендацій лікаря. Але за певної низки факторів (відсутність лікування або хибне лікування в гострому періоді, повторні епізоди дії вибухової хвилі, особливості здоровʼя та соматичний стан потерпілого, травми в минулому) струс мозку може мати віддалені наслідки, які проявляються посткомоційним синдромом. За його наявності людина може довгий час відчувати слабкість, головний біль, різкі перепади настрою. До цього додаються проблеми зі слухом, координацією, розлади памʼяті, зниження концентрації тощо. Лікується посткомоційний синдром під наглядом медиків.