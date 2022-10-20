SpaceX запускає Starlink Aviation. У 2023 році супутниковий інтернет від компанії Ілона Маска запрацює у літаках

У 2023 році супутниковий інтернет-сервіс Starlink від SpaceX зʼявиться у деяких літаках. Компанія запускає проєкт Starlink Aviation.

Про це пише The Verge.

У SpaceX обіцяють швидкість Інтернету до 350 Мбіт/с для кожного літака, обладнаного терміналом Aero. Це достатньо для відеодзвінків, онлайн-ігор «та інших видів діяльності з високою швидкістю передачі даних», зазначили у компанії.

Зараз на більшості авіарейсів використовують системи «повітря-земля», які досягають максимальної швидкості приблизно 10 Мбіт/с за політ (і працюють лише над землею). А супутникові системи можуть забезпечити від 30 Мбіт/с до 100 Мбіт/с. Ці швидкості можуть відрізнятися залежно від кількості пасажирів, які користуються інтернетом під час кожного рейсу.

У SpaceX стверджують, що їхній інтернет буде працювати під час руління, зльоту та польоту як над землею, так і над водою, а також під час приземлення із затримкою всього 20 мс.

«Starlink Aviation матиме глобальне покриття. Оскільки супутники рухаються на низькій навколоземній орбіті, над головою або поблизу завжди є супутники, які забезпечують потужний сигнал у високих широтах і в полярних регіонах — на відміну від геостаціонарних супутників», — пояснили у компанії.

Очікується, що поставки Starlink для літаків розпочнуться у середині 2023 року.

Видання Aviacionline повідомляє, що протягом нещодавнього тестового польоту Starlink Aviation забезпечила на борту літака 100 Мбіт/с. Демонстрацію провела компанія JSX на рейсі між Бербанком і Сан-Хосе, штат Каліфорнія.