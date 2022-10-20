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Генштаб: ЗСУ ліквідували 66 650 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 20 жовтня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 66 650 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 567 танків;
  • 5 255 бойових броньованих машин;
  • 1 646 артилерійських систем;
  • 372 реактивні системи залпового вогню;
  • 189 засобів протиповітряної оборони;
  • 269 літаків;
  • 243 гелікоптери;
  • 4 005 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 311 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 147 одиниць спеціальної техніки;
  • 329 крилатих ракет.