Генштаб: ЗСУ ліквідували 66 650 російських військових

Станом на 20 жовтня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 66 650 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 567 танків;
- 5 255 бойових броньованих машин;
- 1 646 артилерійських систем;
- 372 реактивні системи залпового вогню;
- 189 засобів протиповітряної оборони;
- 269 літаків;
- 243 гелікоптери;
- 4 005 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 311 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 147 одиниць спеціальної техніки;
- 329 крилатих ракет.