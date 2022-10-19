У Вікіпедії знайшли редакторів, які працюють на російську пропаганду

Дослідники виявили у Вікіпедії мережу тіньових редакторів, які поширюють російську пропаганду.

Про це пише Gizmodo.

Дослідники двох британських аналітичних центрів — Інституту стратегічного діалогу (ISD) і Центру аналізу соціальних медіа (CASM) — 17 жовтня оприлюднили звіт про оцінку сучасних методів пошуку дезінформації у Вікіпедії. Він вказує на «підозрілі правки», зроблені з метою вплинути на суспільну думку про війну росії в Україні.

Експерти проаналізували діяльність 86 редакторів, яких раніше забанили через різні порушення етичного кодексу Вікіпедії, і виявили, що ці люди постійно додавали в публікації посилання на російські державні ЗМІ.

Довести звʼязок між забаненими редакторами та зʼясувати, хто насправді керує обліковими записами, виявилося дуже складно. Також немає доказів причетності до цього російського уряду.

У Вікіпедії є кілька гучних випадків, які свідчать про участь іноземних урядів. Один із таких інцидентів стався минулого року, коли кілька китайських адміністраторів отримали бан за те, що спотворили «контент у бік жорсткої китайської націоналістичної точки зору».