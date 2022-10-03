Російська Вікіпедія в Україні за місяць втратила 15 мільйонів переглядів

У вересні російська Вікіпедія в Україні втратила рекордну кількість переглядів, через що українська вікіпедія майже наздогнала її за популярністю.

Про це MediaSapiens повідомив співзасновник громадської організації «Вікімедіа Україна» Юрій Пероганич.

За його словами, частка переглядів російської Вікіпедії з території України впала до 47% (-9%) — було 113 мільйонів, стало 98 мільйонів переглядів (-15 мільйонів).

«Це рекордне падіння. Частка переглядів української виросла до 38% (+6%) — було 65 мільйонів, стало 80 мільйонів переглядів (+15 мільйонів)», — зазначив він.

Пероганич додав, що розрив між російською та українською онлайн-енциклопедіями скоротився зі 48 мільйонів у вересні 2021 року до 18 мільйонів переглядів у вересні 2022 року. Таким чином, українська Вікіпедія максимально наблизилася до російської за час спостережень з грудня 2015 року.