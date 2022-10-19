Колишньому нардепу Максиму Микитасю повідомили про підозру у справі про підкуп мера Дніпра

Колишньому народному депутату Максиму Микитасю повідомили про підозру у справі про спробу підкупу мера Дніпра Бориса Філатова.
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Дії Микитася кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. За цією частиною статті екснардепу загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.
Правоохоронці нагадали, що, за даними слідства, Микитась пропонував Борису Філатову €22 мільйони — це одна з рекордних сум хабаря, яку пропонували (і зафіксували) в Україні.
- Микитася затримали 18 жовтня. Його підозрюють у пропозиції хабаря за укладення контракту на будівництво метрополітену у Дніпрі. Микитась хотів, щоб підконтрольні йому компанії отримали контракти поза конкурсом. Гроші Микитась обіцяв передавати частинами впродовж дії проєкту — до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 мільйонів).
- Максим Микитась фігурує у ще одній справі — за фактом заволодіння 81 мільйоном гривень коштів Нацгвардії, справу зараз слухають у суді.