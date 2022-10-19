Голову МЗС Мадагаскару звільнили за підтримку в ООН осуду анексії території України росією

Президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна звільнив міністра закордонних справ Річарда Рандріамандрата через те, що він підтримав резолюцію ООН, яка засуджує анексію чотирьох областей України росією.
Голова МЗС країни нібито не проконсультувався з урядом Мадагаскару щодо голосування в Генасамблеї ООН. Президент заявив, що країна традиційно дотримується нейтралітету, тому Рандріамандрат мав утриматися під час голосування.
Сам Рандріамандрат заявив, що голосування жодним чином не нашкодило національним інтересам Мадагаскару.
Країна традиційно утримувалася на голосуваннях в ООН, повʼязаних із війною рф проти України. Низка африканських країн мають важливі для них економічні звʼязки з росією, тому воліють не приймати чийсь бік у війні.
- 12 жовтня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Також резолюція підтримує територіальну цілісність України та не визнає російські «референдуми».
- Її підтримали 143 країни із 193 членів Генасамблеї. 18 із 35 країн, які утрималися під час голосування, були африканськими. Проти резолюції проголосували росія, білорусь, Сирія, КНДР і Нікарагуа.