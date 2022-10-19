Над Києвом і Чернігівщиною збили російські ракети. Вибухи чули ще у двох областях

Над столицею збили кілька російських ракет.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати», — заявив столичний голова.

Також Оперативне командування «Північ» повідомило, що над Чернігівською областю збили дві ракети.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли також у Київській області. Голова Вінницької області повідомив про атаку на енергетичний обʼєкт. «Знову ворог бʼє по енергетичних обʼєктах. Є влучання й по Вінницькій області», — повідомив він. Також про вибухи повідомляли в Івано-Франківській області.