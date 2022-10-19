Німеччина прозвітувала за передану ЗСУ військову допомогу напередодні зими

Німеччина перед початком зими передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Про це йдеться в оновленому списку на сайті уряду ФРН.

За останній тиждень Бундесвер передав ЗСУ ще пʼять броньованих евакуаційних машин (на додаток до такої ж кількості раніше); сім важких і середніх мостових систем; 167 тисяч патронів до вогнепальної зброї; 100 наметів (тепер таких у ЗСУ загалом 200); 183 генераторів; 116 тисяч зимових курток; 80 тисяч зимових штанів; 240 тисяч зимових шапок.

Також німецький уряд пообіцяв передати пʼять інженерно-броньованих машин; 35 вантажівок 8x8 і 4 тисячі спальних мішків.

Водночас у списку досі не позначена як передана система ПП IRIS-Т, про що писала минулого тижня німецька преса та говорили українські чиновники.