Зеленський звільнив посла України в Казахстані, якого рф просила вислати через заяви про «вбивство росіян»

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Казахстані Петра Врублевського. Раніше росія вимагала від Казахстану вислати його через заяви про «вбивство росіян».

Про це повідомляється в указі президента № 723/2022.

«Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан», — зазначається у документі.

Крім цього, Зеленський призначив нових послів у Словаччині (Мирослав Кастран) та Марокко (Сергій Саєнко).