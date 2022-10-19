Правоохоронці повідомили про підозру колаборанту, який разом із окупантами проводив обшуки у мирних мешканців Бучі

У Бучі правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який добровільно погодився співпрацювати з російськими окупантами та разом з ними проводив незаконні обшуки у помешканнях мирних бучанців.

За даними слідства, підозрюваний, маючи проросійські погляди, одягнув військову форму рф, отримав зброю та на ворожому БТР приїхав до одного з домоволодінь. Вони зайшли до будинку, там озброєний колаборант шукав військовослужбовців ЗСУ та певну символіку.

Наразі йому повідомлено про підозру за фактом колабораціоністської діяльності та обрано запобіжний захід — тримання під вартою (ч. 7 ст. 111-1 КК України).