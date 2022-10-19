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Окупанти втратили в Україні вже понад 66 тисяч військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 19 жовтня:

  • 66 280 військових (+430 за добу);
  • 2 554 танки (+6);
  • 5 235 бойових броньованих машин (+16);
  • 1 637 артилерійських систем (+15);
  • 372 реактивні системи залпового вогню;
  • 189 засобів протиповітряної оборони (+1);
  • 269 літаків (+1);
  • 242 гелікоптери;
  • 1 286 безпілотників;
  • 323 крилаті ракети (+5),
  • 16 кораблів /катерів;
  • 3 999 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+14);
  • 146 одиниць спеціальної техніки (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.