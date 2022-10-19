Сили оборони за ніч збили на Миколаївщині 13 дронів Shahed-136. Росіяни двічі атакували область

Російські війська вночі проти 19 жовтня двічі атакували Миколаївську область дронами-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
За зведенням, українські військові збили загалом 13 іранських безпілотників.
«Одинадцять безпілотників збили Сили повітряного командування «Південь», а два — «приземлили» нацгвардійці», – уточнює командування.
- Останнім часом російські війська посилили обстріли обʼєктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 обʼєктів критичної інфраструктури.