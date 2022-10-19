Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів — у місті частково немає світла та води

Вночі росіяни обстріляли місто-супутник Запорізької АЕС — Енергодар. Містяни знову частково залишися без світла і води.
Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.
За його словами, обстріли не вщухають і досі.
«Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради», — зазначив він.
Інформації про постраждалих серед цивільного населення немає.
- 18 жовтня Запорізьку атомну електростанцію знову підключили до останньої лінії живлення в 750 кіловольт після третього за 10 днів відключення. За день до цього росіяни обстріляли місто.