Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів — у місті частково немає світла та води

Вночі росіяни обстріляли місто-супутник Запорізької АЕС — Енергодар. Містяни знову частково залишися без світла і води.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

За його словами, обстріли не вщухають і досі.

«Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради», — зазначив він.

Інформації про постраждалих серед цивільного населення немає.