Іранська альпіністка виступила без хіджабу на змаганнях у Сеулі. На батьківщині їй загрожує покарання

Іранська альпіністка Ельназ Рекабі змагалася без хіджабу під час Чемпіонату Азії Міжнародної федерації спортивного скелелазіння в Сеулі. Тепер правозахисники занепокоєні її майбутнім на батьківщині.

Про це пише CNN.

Іран зобов’язує жінок носити хіджаб, коли вони офіційно представляють країну за кордоном. У соцмережах поширилися відео, на яких Ельназ Рекабі має на голові лише пов’язку із зібраним у хвіст волоссям.

AP

В Instagram спортсменка пояснила, що її покликали виступати «несподівано», тож вона «ненавмисно» створила «проблему» з волоссям.

«Через невдалий таймінг і те, що мене несподівано покликали піднятися на стіну, я ненавмисно створила проблему з головою... Прошу вибачення за занепокоєння, яке я спричинила… наразі, згідно з заздалегідь визначеним розкладом, я повертаюся до Ірану з командою», — йшлося у публікації.

Правозахисна організація Amnesty International 17 жовтня заявила, що стурбована перспективою повернення Рекабі.

«Ельназ Рекабі не слід примусово повертати до Ірану», — заявили в Amnesty і додали, що «вона знаходиться під реальним ризиком свавільного арешту, катувань та іншого жорстокого поводження через порушення правил влади про обовʼязкове прикриття [голови]».

Посольство Ірану в Сеулі заявило, що 18 жовтня Рекабі вилетіла з Південної Кореї разом з «іншими членами команди».

«Зрозуміло, що всі члени іранської делегації, включаючи Ельназ Рекабі, вже покинули Корею після відвідування спортивного заходу», — повідомили CNN у міністерстві закордонних справ Південної Кореї.

«Покарання вже почалося», — сказав журналістам директор норвезької правозахисної групи Iran Human Rights Махмуд Реза Амірі-Могаддам.

«Знаєте, той факт, що вона була без зв’язку цілий день… а потім вона просто написала одне повідомлення у своєму Instagram. Отже, тиск на неї почався вже у Південній Кореї. Я не думаю, що хтось вірить у те, що говорить іранська влада», — зазначив він.

У Міжнародній федерації спортивного скелелазіння (IFSC) заявили, що знають про ситуацію навколо виступу іранської спортсменки.

«У публічному просторі є багато інформації щодо пані Рекабі, і як організація ми намагаємося встановити факти. Ми також контактували з пані Рекабі та Федерацією скелелазіння Ірану. Ми продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації після її прибуття», — йдеться в заяві.

У відповідь на запит CNN уряд Південної Кореї заявив, що не може розкрити приватну інформацію про те, чи виїхала людина з країни.