Іранська альпіністка виступила без хіджабу на змаганнях у Сеулі. На батьківщині їй загрожує покарання

Іранська альпіністка Ельназ Рекабі змагалася без хіджабу під час Чемпіонату Азії Міжнародної федерації спортивного скелелазіння в Сеулі. Тепер правозахисники занепокоєні її майбутнім на батьківщині.
Про це пише CNN.
Іран зобов’язує жінок носити хіджаб, коли вони офіційно представляють країну за кордоном. У соцмережах поширилися відео, на яких Ельназ Рекабі має на голові лише пов’язку із зібраним у хвіст волоссям.
В Instagram спортсменка пояснила, що її покликали виступати «несподівано», тож вона «ненавмисно» створила «проблему» з волоссям.
«Через невдалий таймінг і те, що мене несподівано покликали піднятися на стіну, я ненавмисно створила проблему з головою... Прошу вибачення за занепокоєння, яке я спричинила… наразі, згідно з заздалегідь визначеним розкладом, я повертаюся до Ірану з командою», — йшлося у публікації.
Правозахисна організація Amnesty International 17 жовтня заявила, що стурбована перспективою повернення Рекабі.
«Ельназ Рекабі не слід примусово повертати до Ірану», — заявили в Amnesty і додали, що «вона знаходиться під реальним ризиком свавільного арешту, катувань та іншого жорстокого поводження через порушення правил влади про обовʼязкове прикриття [голови]».
Посольство Ірану в Сеулі заявило, що 18 жовтня Рекабі вилетіла з Південної Кореї разом з «іншими членами команди».
«Зрозуміло, що всі члени іранської делегації, включаючи Ельназ Рекабі, вже покинули Корею після відвідування спортивного заходу», — повідомили CNN у міністерстві закордонних справ Південної Кореї.
«Покарання вже почалося», — сказав журналістам директор норвезької правозахисної групи Iran Human Rights Махмуд Реза Амірі-Могаддам.
«Знаєте, той факт, що вона була без зв’язку цілий день… а потім вона просто написала одне повідомлення у своєму Instagram. Отже, тиск на неї почався вже у Південній Кореї. Я не думаю, що хтось вірить у те, що говорить іранська влада», — зазначив він.
У Міжнародній федерації спортивного скелелазіння (IFSC) заявили, що знають про ситуацію навколо виступу іранської спортсменки.
«У публічному просторі є багато інформації щодо пані Рекабі, і як організація ми намагаємося встановити факти. Ми також контактували з пані Рекабі та Федерацією скелелазіння Ірану. Ми продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації після її прибуття», — йдеться в заяві.
У відповідь на запит CNN уряд Південної Кореї заявив, що не може розкрити приватну інформацію про те, чи виїхала людина з країни.
- Відповідно до ісламського закону шаріату, запровадженого в Ірані після революції 1979 року, жінки зобовʼязані покривати волосся та носити довгий вільний одяг, щоб приховати свою фігуру. Порушницям загрожує публічна догана, штраф або арешт.
- 16 вересня мешканка Ірану Махса Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни.
- У звіті Amnesty International від 13 жовтня йдеться, що під час протестів в Ірані за останні 10 днів вересня загинули щонайменше 23 дитини.