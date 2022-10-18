У Німеччині звільнили керівника відділу кібербезпеки через імовірні звʼязки з росією

У Німеччині звільнили керівника Федерального управління кібербезпеки (BSI) Арне Шенбома. Його звинувачують у звʼязках із росіянами.

Про це пише BBC.

Шенбом очолював управління з 2016 року. Нещодавно журналіст Ян Бемерманн розповів про його імовірні звʼязки з російською компанією.

До того, як очолити BSI, Арне Шенбом працював над створенням Ради кібербезпеки Німеччини — приватної асоціації, яка консультує підприємців і політиків з питань кібербезпеки.

Одним із членів цієї асоціації була компанія Protelion — дочірнє підприємство російської фірми, яку заснував колишній працівник кдб, нагороджений путіним. Цього місяця Protelion виключили з асоціації. У Раді кібербезпеки Німеччини заявили, що звинувачення у звʼязках із російськими спецслужбами не відповідають дійсності.

Проте Арне Шенбома все одно звільнили. Зараз правоохоронці розслідують висунуті проти нього звинувачення.

«Підґрунтям цього не в останню чергу стали звинувачення, оприлюднені та широко обговорювані в ЗМІ. Необхідна громадська довіра до нейтральності та неупередженості його керівництва як президента найважливішого німецького агентства з кібербезпеки була зруйнована», — заявила речниця міністра внутрішніх справ Ненсі Фейзер.