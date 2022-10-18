На Лівому березі Києва відновили електропостачання для 83 тисяч абонентів

У Києві відновили електропостачання 83 тисяч домогосподарств, які залишились без світла через російський обстріл 18 жовтня.

Про це повідомляють у ДТЕК.

Через ворожу атаку відключилось обладнання компанії, яке живить водоканал і житловий масив Троєщина.

За 7 годин фахівцям вдалося виконати технічні роботи та дати світло за резервною схемою живлення, поки триватиме ремонт зруйнованої росіянами інфраструктури міста. Над цим працюватимуть 35 спеціалістів.

У компанії ДТЕК просять клієнтів розумно споживати електроенергію та не перенавантажувати електромережі — вмикати енергоємні прилади по черзі.