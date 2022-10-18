Обстріл енергобʼєкта у Києві: двоє загиблих, одна людина отримала поранення

Від ранкового обстрілу обʼєкта енергетичної інфраструктури на Лівому березі Києва загинули двоє людей. Ще одна отримала поранення.

Про це пише Київська міська прокуратура.

«За даними слідства, 18 жовтня 2022 року збройні сили рф, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл обʼєкта енергозабезпечення на Лівому березі столиці. За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще одну поранено», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що порушили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі точну кількість жертв та постраждалих продовжують уточнювати, на місці працюють відповідні служби.