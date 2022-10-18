Міжнародна комісія ООН виявила в Україні низку воєнних злочинів — майже за всі відповідає росія

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні знайшла докази низки воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, що були скоєні в Україні.

Звіт комісія оприлюднила 18 жовтня.

Комісія зафіксувала напади, коли росіяни без розбору застосовували вибухову зброю та відкривали вогонь по цивільних, які намагалися врятуватися втечею.

Комісія зафіксувала випадки страт, незаконних увʼязнень, катувань, жорстокого поводження, зґвалтувань та інших видів сексуального насильства в районах, які були окуповані російською армію. Людей затримували, незаконно вивозили до росії, чимало людей досі вважаються зниклими безвісти. Сексуальне насильство зачіпає жертв різного віку. Членів сімʼї, зокрема дітей, іноді змушували ставати свідками злочинів.