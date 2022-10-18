У МЗС запевнили, що наразі жодне посольство не повідомляло про наміри виїхати з України

У Міністерстві закордонних справ запевнили, що наразі жодне посольство не повідомляло про наміри виїхати з України. Там попередили про можливі інформаційні вкиди.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко.

«Ми постійно підтримуємо звʼязок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці», — підкреслив він.

За його словами, зараз поширюється багато неправдивих вкидів про нібито евакуацію іноземних посольств із України. Поширюють їх переважно російські джерела. Останній приклад — із посольством Сербії, яке виїхало ще в березні і не поверталося.

«Безпекова ситуація постійно змінюється, а обовʼязком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. Із інтенсифікацією росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі деякі країни поновили рекомендації для свої громадян виїхати за межі України. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном. Сприймаємо рекомендації Китаю та Єгипту саме як реагування на обстріли росією Києва 10 жовтня», — пояснив Ніколенко.

Він також зазначив, що росіяни обстрілами вже пошкодили дві дипломатичні установи в Києві. Тому в МЗС закликають іноземних дипломатів не нехтувати повітряними тривогами та перебувати в укриттях під час них.