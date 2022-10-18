Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія окупованою росією та засудила геноцид чеченського народу

Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія окупованою росією унаслідок війни. Також там засудили воєнні злочини росіян, зокрема геноцид чеченського народу.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 287 нардепів.

Рада визнала, що росія окупувала Ічкерію, а також вчинила воєнні злочини під час першої та другої чеченських воєн.

Крім цього, український парламент закликав міжнародні організації забезпечити незалежне розслідування міжнародних злочинів, вчинених в Ічкерії, та притягти винних до відповідальності.

У Раді нагадали, що у березні 1992 року Чеченська Республіка Ічкерія проголосила незалежність від росії, але росіяни розпочали війну. А в 1997 році рф порушила підписаний з Ічкерією договір про мир.

Після проголошення Ічкерією незалежності росія вирішила збройним шляхом придушити самостійність республіки. За результатами першої чеченської війни росія та Ічкерія підписали мирний договір, за яким Чечня де-факто стала самостійною республікою. Але у 1997 році рф розпочала другу чеченську війну і зрештою перемогла, знищивши незалежність Ічкерії.