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ЗСУ за добу ліквідували ще 530 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 237 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 65 850 осіб, зокрема 530 за останню добу.

Загальні бойові втрати російських військ становлять:

  • танків — 2 548 (+11) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 5 219 (+18) одиниць;
  • артилерійських систем — 1 622 (+31) одиниці;
  • РСЗВ — 372 (+6) одиниці;
  • засоби ППО — 188 (+1) одиниць;
  • літаків — 268 одиниць;
  • гелікоптерів — 242 одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 276 (+35);
  • крилатих ракет — 318 (+2);
  • кораблів/катерів — 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3 985 (+16) одиниць;
  • спеціальної техніки — 144 одиниці.