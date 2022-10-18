ЗСУ за добу ліквідували ще 530 російських окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 237 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 65 850 осіб, зокрема 530 за останню добу.
Загальні бойові втрати російських військ становлять:
- танків — 2 548 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин — 5 219 (+18) одиниць;
- артилерійських систем — 1 622 (+31) одиниці;
- РСЗВ — 372 (+6) одиниці;
- засоби ППО — 188 (+1) одиниць;
- літаків — 268 одиниць;
- гелікоптерів — 242 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 276 (+35);
- крилатих ракет — 318 (+2);
- кораблів/катерів — 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3 985 (+16) одиниць;
- спеціальної техніки — 144 одиниці.