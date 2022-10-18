ЗСУ за добу ліквідували ще 530 російських окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 237 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 65 850 осіб, зокрема 530 за останню добу.

Загальні бойові втрати російських військ становлять: