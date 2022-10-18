На Миколаївщині ЗСУ збили 5 дронів — у місті частково відсутнє світло

Вночі 18 жовтня Сили протиповітряної оборони знищили пʼять іранських дронів-камікадзе у Миколаївській області.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Чотири дрони збили силами та засобами ППО Повітряного командування «Південь». Ще один дрон збили воїни Сил територіальної оборони.

Крім того, уночі в Миколаєві пролунало кілька вибухів, після чого частина міста залишилася без світла. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ремонтом вже займаються, а міський голова Олександр Сєнкевич пообіцяв повідомити деталі зранку.

Інформації про влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає.