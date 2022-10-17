Україна повернула з полону маму чотирирічної Аліси з «Азовсталі». Росіяни розлучили родину в травні

Україна повернула з російського полону медика Вікторію Обідіну, яку під час евакуації з «Азовсталі» розлучили з донькою Алісою.

Про це повідомив колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

«Дуже скоро маленька Аліса обійме свою маму! Щасливий за цю сімʼю і що вони знову будуть разом», — написав він.