ЦВК зареєструвала нового народного депутата Ради від «Голосу»

Центральна виборча комісія на засіданні 17 жовтня зареєструвала Максима Хлапука народним депутатом Верховної Ради від партії «Голос».

Як повідомляє ЦВК, Хлапук балотувався на виборах 2019 року за списком партії під 22 номером. Його визнали обраним, оскільки Олексій Сівірін (кандидат № 21) не подав у визначений час документів до Центрвиборчкому. Сівірін мав зайти в Раду замість Рустема Умєрова, призначеного головою Фонду державного майна.

Раніше нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк писав, що Сівірін вирішив не ставати нардепом і залишатися в «реальному секторі економіки».

Рух «ЧЕСНО» вказує, що Хлапук наразі обіймає посаду заступника керівника секретаріату голови Верховної Ради України, а також є експертом програми «Рада» зі впровадження прозорості в парламенті. Окрім того, він засновник та керівник Рівненської міської молодіжної громадської організації «Молодіжний медіа-центр».

Він брав участь в організації роботи офісу спікера Ради і три скликання поспіль був помічником ексдепутата Андрія Парубія.