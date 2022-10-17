Дві українки потрапили до списку Time — як люди, які роблять значний внесок у зміну світу на краще

Дві українки, Дарʼя Коломієць та Ольга Руденко, потрапили до списку Next Generation Leaders від журналу Time — це щорічний перелік діячів, які роблять значний внесок у зміну світу.

До російського вторгнення Дарʼя Коломієць 10 років пропрацювала на телебаченні, а потім зайнялася музикою як діджей і розробниця музичного додатку MusiCures. Під час війни вона розпочала проєкт «Щоденник війни», в якому зібрала понад 40 історій людей про різний досвід переживання війни. У червні Дарʼя Коломієць поїхала в Нью-Йорк, узявши з собою рідкісні платівки українських виконавців (наприклад із записами Володимира Івасюка), аби знайомити світ зі своєю культурою.

Ольга Руденко розповіла журналістам про роботу в Kyiv Post, про видання Kyiv Independent та про роботу під час війни: наприклад, за перші три дні кількість підписників видання у Twitter зросла з 30 тисяч до одного мільйона (зараз їх там понад два мільйони). У травні Time помістив Ольгу Руденко на обкладинку.