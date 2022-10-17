Іранські дрони пошкодили одну з електростанцій «ДТЕК»

Унаслідок чергової серії російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України постраждала одна з електростанцій «ДТЕК Енерго».

Про це йдеться на сайті енергохолдингу.

«Сьогодні ударами пошкоджене енергетичне обладнання підприємства. Коли дозволятиме ситуація з безпекою, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та розпочнуть роботи з ліквідації наслідків та відновлення роботи», — заявили в компанії.

За попередньою інформацією, на місці поранено троє людей. Їм оперативно надали меддопомогу і доправили до лікарні.

Наразі для гарантування безпеки на станції перебувають лише критично необхідні працівники. Усі інші працюють у віддаленому режимі.

«Ми продовжуємо робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора», — наголосили в енергохолдингу.