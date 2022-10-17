У Миколаєві росіяни вдарили дронами по фармацевтичному складу та олійному терміналу

Уночі 16 вересня росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе Shahed-136, які влучили в обʼєкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад.

Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

На місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники оперативно локалізували. Попередньо, постраждалих немає.

Як уточнив міський голова Олександр Сєнкевич, після влучання зайнялись резервуари із соняшниковою олією. Також пожежа виникла на фармацевтичному складі.

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Своєю чергою, в ГУ ДСНС у Миколаївській області зазначили, що після ворожої атаки дронами загорілись два резервуари з непереробленою олією на території підприємства в Заводському районі.