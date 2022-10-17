Новини

Окупанти втратили за добу в Україні приблизно 320 військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 17 жовтня:

  • 65 320 військових (+320 за добу);
  • 2 537 танків (+8);
  • 5 205 бойових броньованих машин (+12);
  • 1 599 артилерійських систем (+10);
  • 366 реактивних систем залпового вогню (+1);
  • 187 засобів протиповітряної оборони (+1);
  • 268 літаків;
  • 242 гелікоптери;
  • 1 241 безпілотник (+17);
  • 316 крилатих ракет;
  • 16 кораблів /катерів;
  • 3 969 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+10);
  • 144 одиниці спеціальної техніки (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.