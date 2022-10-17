Окупанти втратили за добу в Україні приблизно 320 військових

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 17 жовтня:
- 65 320 військових (+320 за добу);
- 2 537 танків (+8);
- 5 205 бойових броньованих машин (+12);
- 1 599 артилерійських систем (+10);
- 366 реактивних систем залпового вогню (+1);
- 187 засобів протиповітряної оборони (+1);
- 268 літаків;
- 242 гелікоптери;
- 1 241 безпілотник (+17);
- 316 крилатих ракет;
- 16 кораблів /катерів;
- 3 969 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+10);
- 144 одиниці спеціальної техніки (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.