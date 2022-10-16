МЗС України спростувало російський фейк про повторне закриття сербського посольства в Києві

Речник МЗС України Олег Ніколенко спростував інформацію, поширену російськими виданнями, що в Києві повторно закрилося посольство Сербії.

Дипломатичне представництво припинило свою роботу ще в березні і після цього не поверталося в українську столицю.

За словами Ніколенка, саме росія запустила дезінформацію про закриття посольства Сербії в Києві.

«Насправді сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося. Співробітники дипмісії працюють із Белграду», — написав він.