У найбільшій вʼязниці Тегерану сталася пожежа — четверо людей загинули, 61 людина травмована

У столиці Ірану Тегерані сталася пожежа в найбільшій вʼязниці «Евін», де місцева влада утримує політвʼязнів. Щонайменше четверо увʼязнених задихнулися від диму — усі вони засуджені через крадіжки.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Ще 61 людина отримала поранення. Десятьох постраждалих шпиталізували.

Губернатор Тегерану Мохсен Мансурі заявив, що пожежа виникла внаслідок бійки між увʼязненими у швейній майстерні вʼязниці. Під час сутичок увʼязнені підпалили цех, у якому було багато комплектів тюремної форми. У свою чергу, прокурор Тегерану Алі Салехі сказав, що у вʼязниці відновили порядок, а сам інцидент не повʼязаний з акціями протесту, що відбуваються в країні.