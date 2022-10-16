Україна і Туреччина працюють над пролонгацією «зернової ініціативи»

Україна і Туреччина підтримують продовження дії «зернової ініціативи» після 22 листопада цього року. Саме того дня закінчується термін дії домовленостей.

Про це сторони заявили під час зустрічі в Спільному координаційному центрі в Стамбулі, передає пресслужба Мінінфраструктури

«Сьогодні разом з Міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром обговорили хід реалізації «зернової ініціативи». З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду», — ідеться в повідомленні.

Сторони-учасники ініціативи — ООН, Туреччина та Україна — висловили готовність продовжити її дію. Сторони запевняють, що наразі немає жодних сумнівів, що робота «зернового коридору» буде продовжена після 22 листопада.