Більшість фінів підтримують надання Україні важкого озброєння та вважають росіян відповідальними за війну

У Фінляндії 84% респондентів соцопитування погодилися з твердженням, що єдиний спосіб припинити війну в Україні — це вивести російські війська та надати ЗСУ більш важке озброєння.

Про це повідомляє Yle з посиланням на дані опитування, яке проводила компанія Kantar Public:

84% фінів погоджуються, що війну в Україні припинить виведення російський військ з окупованих територій;

80% опитаних вважають, що надання важкого озброєння ЗСУ прискорить закінчення війни.

Понад половину респондентів вважають, що членство України в ЄС і НАТО має бути швидким, а 53% опитаних заявили, що пересічні громадяни росії несуть певну відповідальність за загарбницьку війну їхньої країни проти України.

Крім того, 90% опитаних стверджують, що Фінляндія не може нормалізувати відносини з росією, поки володимир путін залишається при владі. Лише шість відсотків не погодилися з цією точкою зору.

Майже четверо з десяти респондентів сказали, що вони стурбовані можливим поширенням війни в Україні на Фінляндію, а двоє з десяти заявили, що їх така перспектива зовсім не турбує. Водночас стурбованість перспективою ядерної війни висловили більш ніж половина опитаних.