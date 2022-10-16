Світовий банк: Через війну рівень бідності в Україні зріс удесятеро

У 2022 році через війну рівень бідності в Україні зріс у десять разів.

Про це Reuters розповів регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

«Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими», — сказав він журналістам.

Водночас Банерджі вважає обнадійливою реакцію міжнародної спільноти на заклики Зеленського про допомогу Україні.

«Більшість країн зазначили, що вони будуть фінансово підтримувати Україну протягом наступного року, і тому це дуже позитивний результат», — сказав представник Світового банку.

За його словами, до кінця 2022 року 25% населення України житимуть у бідності, порівняно з трохи більше 2% до війни. А до кінця 2023 року ця цифра може зрости до 55%.

Банерджі також зазначив, що обрання міністра фінансів України Сергія Марченка наступним головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду свідчить про постійну підтримку українців.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що у 2022 році міжнародні партнери вже виділили Україні $35 мільярдів у вигляді грантів та кредитів, але у 2023 році потреби у фінансуванні залишаться «дуже великими».

Аруп Банерджі вважає, що без підтримки партнерів Україні доведеться або друкувати більше грошей, або ще більше скорочувати соціальні витрати.