Вперше за 30 років Україна головуватиме в раді керуючих Світового банку та МВФ

Рада керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду обрала головою на 2023 рік міністра фінансів України Сергія Марченка. Рішення ухвалили одностайно.

Це дозволить Україні збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, країнами-членами Світового банку та МВФ.

Україна отримала головування вперше за 30 років членства в СБ та МВФ.

«Це велика честь — представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та країнами — членами Світового Банку та МВФ», — зазначив голова Мінфіну.