Генштаб: ЗСУ ліквідували 65 000 російських військових

Станом на 16 жовтня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 65 000 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 529 танків;
- 5 193 бойові броньовані машини;
- 1 589 артилерійських систем;
- 365 реактивних систем залпового вогню;
- 186 засобів протиповітряної оборони;
- 268 літаків;
- 242 гелікоптери;
- 3 959 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 224 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 143 одиниці спеціальної техніки;
- 316 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.