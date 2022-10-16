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Генштаб: ЗСУ ліквідували 65 000 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
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Станом на 16 жовтня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 65 000 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 529 танків;
  • 5 193 бойові броньовані машини;
  • 1 589 артилерійських систем;
  • 365 реактивних систем залпового вогню;
  • 186 засобів протиповітряної оборони;
  • 268 літаків;
  • 242 гелікоптери;
  • 3 959 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 224 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 143 одиниці спеціальної техніки;
  • 316 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.