У наземному громадському транспорті Києва почали впроваджувати безконтактну оплату проїзду

У Києві наземний громадський почали підключати до системи безконтактної оплати проїзду.

Про це повідомляє Київміськадміністрація.

«Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах», — йдеться в повідомленні.

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах на маршрутах: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Сервіс дозволяє користуватися як застосунком «Київ Цифровий», так і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою — 8 гривень. Столична влада обіцяє, що за два-три наступні тижни система запрацює вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.