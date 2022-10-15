Байден схвалив виділення Україні $725 мільйонів військової допомоги. Що до неї увійде?

Президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нової військової допомоги на $725 мільйонів.

Про це повідомляє Білий дім.

Байден підписав указ, яким скерував $725 мільйонів військової допомоги Україні. Кошти спрямують на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та підготовку військових.

Згідно із повідомленням на сайті Пентагону, у цей пакет допомоги увійдуть: