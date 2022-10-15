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Байден схвалив виділення Україні $725 мільйонів військової допомоги. Що до неї увійде?

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нової військової допомоги на $725 мільйонів.

Про це повідомляє Білий дім.

Байден підписав указ, яким скерував $725 мільйонів військової допомоги Україні. Кошти спрямують на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та підготовку військових.

Згідно із повідомленням на сайті Пентагону, у цей пакет допомоги увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 23 тисячі 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 5 тисяч 155-мм пострілів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);
  • 5 тисяч одиниць протитанкового озброєння;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);
  • стрілецька зброя та понад 2 мільйони боєприпасів до неї;
  • медичні засоби.
  • Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення росії становить близько $16,8 мільярда.